أُقيم مساء الأحد مراسم عزاء شقيق النجم أحمد حلمي في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، الذين حرصوا على التواجد لمواساة حلمي بعد رحيل شقيقه.

أول لقاء يجمع هنا الزاهد وأحمد فهمي منذ طلاقهما

ومن بين الحضور كان كلا من هنا الزاهد وأحمد فهمي، ليكون هذا الظهور الأول لهما سويًا منذ إعلانهما طلاقهما مؤخرًا.

كما تواجدت في العزاء النجمة منى زكي زوجة أحمد حلمي، إضافة إلى الممثلين محمد ثروت، أكرم حسني، ماجد المصري، محمد محمود عبد العزيز، هشام ماجد، ياسمين عبد العزيز، ولبلبة، وتامر حبيب، وشيرين، والممثلة ريهام عبد الغفور، في أول ظهور لها بعد عزاء والدها، الممثل أشرف عبد الغفور.

انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي

كانت هنا الزاهد قد أعلنت انفصالها عن زوجها أحمد فهمي، وذلك من خلال خاصية ستوري عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، دون التحدث عن الأسباب.

حيث كتبت هنا الزاهد : ” تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير” .

من جانبه كشف الفنان أحمد فهمي، عن رأيه في الزواج والطلاق، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABtalks.

وقال أحمد فهمي : تزوجت وانفصلت 3 مرات، وأرى أن جملة ما نطلقش علشان منخربش البيت جملة جاهلة جدًا، لأنه قد يكون الاستمرار وأنت غير سعيد سببًا في الخراب.

قصة حب هنا الزاهد وأحمد فهمي

وظلت قصة حب أحمد فهمى وهنا الزاهد واحدة من قصص حب الوسط الفنى الجميلة والتى كانت حديث السوشيال ميديا وأطلق عليها أحمد فهمي قصة «حب اللقاءات الثلاثة»، والتي بدأت كما روى الثنائي مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج “صاحبة السعادة”، حيث اللقاء الأول الذي جمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي، كان في أحد العروض الخاصة بفيلم سينمائي.

وكان أحمد فهمي يرتدي نظارة شمس ليلا، مما دفع هنا الزاهد لتوقيفه وسؤاله عن سبب ارتداء نظارة شمس مساء، ليرد عليها “فهمي” أنها محاولة منه للفت الأنظار، قائلا: «كنت عايز أعمل نمرة»، ليبدأ يثير اهتمامها.

وكان اللقاء الثاني الذي جمع بينهما في أحد الكافيهات، وكان برفقة نجمي مسرح مصر علي ربيع وكريم عفيفي، وبدأ بينهما الكلام حتى أن الفنانة هنا الزاهد أنشأت له حسابا على موقع الصور الشهير انستجرام، واستمر بينهما الإعجاب المتبادل، ليأتي اللقاء الثالث وتبدأ معه قصة الحب تكتمل ملامحها، وذك بعدما عزمها الفنان أحمد فهمي على الغذاء في أحد الأماكن العامة، قائلا: «المطعم كان جنبه معرض عربيات ولقيت هنا بتاخد رأي في العربية اللي عايزة تشتريها.. ومن هنا بقى بدأت قصة الحب».

بدأت قصة الحب بين الثنائي تصبح واحدة من أجمل قصص الحب داخل الوسط الفني والتي تحظى بمتابعة كبيرة من جمهور الثنائي، الذي كان يتساءل عن موعد زفافهما.

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