بالصور.. بعد انفصالهما.. وليد فواز يحتفظ بـ «خاتم زواجه» ومي سليم تعود لحياتها

لكل منا طباعه التي من الممكن أن تظهر لمن حوله ما بداخله، وبالرغم من كون نجوم الفن استطاعوا تجسيد العديد من الشخصيات إلا أن طباعهم تظهر دائمًا على وجوههم في الكثير من المواقف، وهذا ما حدث مع الفنان وليد فواز الذي أعلن منذ أيام انفصاله عن الفنانة مي سليم أثناء إجازة شهر العسل دون الإعلان عن أي أسباب، وهذا ما سبّب حالة من الجدل الكبير لدى متابعيهما

وبالرغم من رد فعل مي سليم التي قامت به عقب إعلان انفصالها، وحذفها للصور التي التقطتها مع وليد فواز أثناء زواجهما، واستقبالها التهاني من زملائها بالوسط الفني عقب انتشار خبر انفصالها، قام وليد بنشر أول صورة له بعد هذا الموقف الذي مازال يحير الكثيرين، وظهر بالصورة وهو ينظر للأرض ويضع يده اليسرى أسفل وجهه، وكان يرتدي دبلة الزواج، مما أثار تساؤل الكثيرين حول حقيقة انفصاله عن مي سليم، حتي إن بعض متابعيه شكك في إعلان وليد فواز انفصاله عن مي وقال “شكلها تمثيلية”

ربنا يخليكوا ليا ❤ A post shared by Mai Selim (@maiselim) on Jul 16, 2018 at 3:09am PDT

المصدر: rotana.net

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