بالصور.. بوسي ترتدي فستان نانسي عجرم.. على من الأجمل!! ‎ فن

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انتشرت مؤخراً صورة تجمع الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بالفنانة المصرية بوسي، وظهرتا بالفستان عينه، لكن نانسي قد ارتده سابقاً وهو الفستان الازرق. فأتت الاخبار لتبرهن أنّ بوسي قلّدت نانسي وارتدت الفستان ذاته ولكن باللون الاسود.

إلا ان الكثير من المعجبين، اعتبروا أنّ نانسي ناسبها الازرق وبوسي الاسود، فلكل من الفنانتين لوكها المميز.

وعلى صعيد آخر، تشارك عجرم حاليا في لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس كيدز” بجزئه الثاني الى جانب الفنان العراقي كاظم الساهر والفنان المصري تامر حسني والذي يشهد العديد من المواهب الباهرة التي يتنافس عليها المدربون في أجواء حماسية وكوميدية.