تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور للفنانة هالة صدقي برفقة نجليها التوأم، وذلك بعد الأزمة التي نشبت بينها وبين زوجها رجل الأعمال المصري سامح سامي ، وظهر زوج هالة صدقي وهو برفقتها هي وطفليها حيث أن لديها ولد وبنت توأم، واللذان اصبحا في سن المراهقة حالياً .

وكان سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي عاود الهجوم عليها مجددًا من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع “يوتيوب” ظهر فيه سامي وهو يؤكد أن هالة صدقي ليست أم أبنائه وأنها اشترت بويضات من سيدة أخرى.

وقال “سامي” في الفيديو: “أنا مش طالب أكتر من حقي، وأنا متأكد إنهم ولادي مية في المية ولكن عاوز أعرف مين أمهم وإزاي هالة صدقي، فأنا محتاج تحليل DNA لها للتأكد من أمهم الحقيقية وبصمة صوتها على الفيديو الشهير بخصوص سبها لزملائها، والقضية شغالة وهترافع أنا فيها لأن دي قضيتي أنا ومش هسيب حقي”.

وفي ذات السياق، يُشار إلي أن هالة صدقي دخلت في خلافات شديدة مع زوجها ومحاميه بعد الاتهامات التي وجهت لها وخرجت ردت علي ذلك في منشور رسمي قالت خلاله: “تم عمل بلاغ ضد الموقع اللي تم التشهير بي وبولادي وبلاغ ضد المحامي للنيابه العامه لاتخاذ الاجرأت القانونيه ضده لسرد وقائع ليس لها اي صحه ولمجرد التشهير والضغط عليه واعتذر لاقحامكم في امور شخصيه وليس مجالها الميديا ولكن وجب التوضيح وبعد صمت خمس سنين”.

وعلى الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي كانت مشاركتها في “مسلسل ليه لأ ؟”، تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف وبطولة أمينة خليل، شيرين رضا، محمد الشرنوبى، هانى عادل، وعمر السعيد ومحسن محيى الدين وناردين فرج وصدقى ضخر وعمر الشناوى، ويتناول العمل عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التى يمر بها الأبناء ويعترض عليها الآباء.