بالصور – توأم تيم حسن يظهر للمرة الأولى

تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي، صورة لشبيه النجم السوري تيم حسن في شخصية “جبل” ضمن مسلسل “الهيبة العودة”.

وأثار شبه الشاب التام بحسن جدلاً واسعاً، بخاصة أنه استخدم تسريحة الشعر واللحية بشكل مماثل لـ”جبل”، وأيضاً من ناحية الملبس وظهوره بالسلاح.، ما دفع التعليقات للإشارة الى أنه “توأم تيم حسن”.

ويجسّد حسن شخصية “جبل” بطل الجزء الثاني من “الهيبة” في رمضان المقبل، من انتاج شركة “الصباح للاعلام”، وقصة لهوزان عكو، وسيناريو وحوار باسم السلكا وإخراج سامر البرقاوي.

وكشف الـ”بوستر” الذي نشره نجوم العمل، الممثلين المنضمين في “الهيبة-العودة”، الى أبطال الجزء الأول، تيم حسن والفنانة القديرة منى واصف والفنانين عبده شاهين وأويس مخللاتي.

والمنضمون هم الفنانون رفيق علي احمد، وعبد المجيد المجذوب، ونقولا دانييل، وختام اللحام، وفاليري ابو شقرا، وخالد السيد، وأحمد الزين، وميشال حوراني، وفادي ابي سمرا، وميرفا القاضي.