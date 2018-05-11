بالصور: حلا الترك في لجنة الامتحان.. الكاميرات تلاحقها ولم تسلم من الانتقادات

تتفرغ الفنانة حلا الترك، لامتحانات آخر السنة، حيث انتشرت صور لها وهي تقدّم بالامتحانات مع زملائها في الصف.

ومع أنّ حلا حاولت التركيز على الأسئلة ، إلا أنها لم تسلم من الانتقادات. فهناك كثيرون عبّروا عن حبهم لها وتمنوا لها التوفيق، لكنّ آخرين توقفوا عند تصويرها في الصف، خصوصًا في فترة الامتحانات.

من ناحية أخرى تم تكريم الفنانة حلا الترك، ومنحها درعًا تكريميًّا من قبل إدارة مدرسة الروابي الخاصة، وذلك بعد أن أحيت حفلًا للأطفال، تحت شعار “بصمة أمل”، بالتعاون مع جمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية، وقدمت لهم مجموعة من الأغاني.

يشار إلى أنّ حلا الترك كانت قد أعلنت أنها تريد إكمال دراستها الجامعية، موضحة أنّ الفن هو مجرد هواية لها، علمًا أنها وقّعت عقدًا مع بلاتينيوم ريكوردز لمدة 5 سنوات، لإنتاج وإدارة أعمالها، كما أنها كانت موجودة في الولايات المتحدة قبل أسابيع عدة، لتسجيل أعمال مع نجمة الموسم الأول من برنامج “ذا فويس كيدز” لين حايك .