تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة المصرية “آمال ماهر” كانت قد نشرتها في وقت سابق علي أحد حسابتها الرسميه بالسوشيال ميديا، حيث ظهرت فيها برفقة شقيقها الأصغر في ظهور نادر له، والذي استطاع أن يلفت الأنظار بوسامته، وركّزت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين.

وأرفقت المطربة آمال ماهر تلك الصورة التي نشرتها بالتعليق، قائلة: «وقت ممتع مع شقيقي»، ولاحظ الجمهور وعدد كبير من المتابعين الشبه الواضح بين آمال وشقيقها، حيث لديهما نفس لون العين والشعر وملامح الوجه، وأشاروا إلي ذلك في تعليقاتهم علي تلك الصورة.

في سياقٍ آخر، أثُيرت حالة من الجدل حول اختيار أعضاء لجنة تحكيم برنامج “the winner” لاكتشاف المواهب، فانتشرت العديد من الأخبار التي تؤكد تعاقد الشركة مع الفنان عمرو دياب، وأخبار أخرى عن تعاقد نفس الشركة مع الفنانة آمال ماهر، حتى خرجت آمال ماهر لتنفي كل الأخبار التي نشرت حول اختيار “الهضبة” ليكون في لجنة تحكيم برنامج “the winner” لاكتشاف المواهب، مؤكدًة أنها وقعّت العقد على هذا البرنامج.

وتعد المطربه آمال ماهر القاسم المشترك في الاحتفالات بالمناسبات الوطنية المهمة والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة. تمتلك صوتًا استثنائيًا يؤدي جميع المقامات استحقت به لقب “ملكة الغناء”. واكتشفها أستاذ الموسيقى “محمد المليجي” الذي انتبه لموهبتها الكبيرة بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة “.

يُذكر أن آخر أعمال آمال ماهر الفنية أغنيتها الجديدة: “اللي قادرة”، وهي المقدمة الغنائية لـ”مسلسل ليه لأ” الذي انطلق عرضه مؤخراً على “شاهد VIP”، من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز.