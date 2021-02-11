تداولت في الساعات القليلة الماضية على عدد من الحسابات الفنّية الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة للفنانة المصرية “إيمان العاصي” التى لفتت أنظار الكثير من المتابعين، وبدا أنها التقطتها على طريقة السيلفي في «الجيم» أثناء قيامها ببعض التمرينات الرياضية.

واللافت في تلك الصورة كان الظهور الأول لـ شقيقها الأصغر إلى جانبها حيث أثار الأهتمام بوسامته، وفيما رأى بعض النشطاء أنه يشبهها كثيراً، وأشار آخرون إلى أنهما يتشاركان القليل من قسمات الوجه. وحققت الصورة على أحد تلك الحسابات أكثر من 17 ألف إعجاب في مدة قصيرة بعد النشر.

في سياقٍ آخر، تعرّضت الفنانة إيمان العاصي لهجومٍ كبير بسبب إعلان دعمها لحقوق المرأة بعد مشاركتها في مبادرة “ميدفيست مصر” لمناهضة العنف ضد النساء، والتي أُطلقت بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وردّت إيمان العاصي على ذلك بحزم حيث كتبت: “يعني الحقيقة في تعليقات كتيرة مرعبة وتخوف وتعصب ضد المرأة في العموم، الهدف من البوست مش عنصري ولا ضد الرجل تماماً، هو ضد العنف”. وأضافت: “إيه المشكلة مش عارفة. إني أبقى ضد العنف حملة أهم مخلوق مش فاهمة مضايقة بعض الناس ليه؟”.

وعلي الصعيد الفنى،أعربت إيمان العاصي، عن سعادتها بتفاعل وتعايش الجمهور مع أحداث “مسلسل الدائرة” الذي يُعرض حالياً، مشيرة إلى أن شخصية «هند» التي تقدمها محورية في المسلسل.وقالت العاصي، في تصريحات صحفية يوم الاثنين، إنها سعيدة لاستقبال الجمهور لشخصيتها التي تظهر بشكل جديد ومختلف خاصة أن شخصية هند التي تلعبها محورية وتمر بالعديد من الأحداث وتغير مجراها وتحمل الكثير من المفاجآت.

وتدور أحداث مسلسل الدائرة حول طبيب نفسي، يعالج مشاكل الاكتئاب لدى المرضى، ويتعايش معهم في مشاكلهم ليتأثر بشكل كبير بها ويظل في تلك الدائرة المغلقة، حتى ظهور شخصية جديدة في حياته تدعى هند والتي تجسدها الفنانة إيمان العاصي ليقع في غرامها، إلا أنه يتفاجئ بزوجها السابق الذي يتعالج عنده في العيادة، وغيره العديد من المرضى المرتبطين به بشكل أو بآخر.