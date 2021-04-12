تداولت في الساعات القليلة الماضية على عدد من الحسابات الفنّية الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام” صور جديدة للمطربة المعتزلة ومصمّمة الأزياء المغربية “بسمة بوسيل” التى لفتت أنظار الكثير من المتابعين، وبدا أنها التقطتها على طريقة السيلفي علي «البحر» أثناء قيامها بنزهه .

واللافت في تلك الصورة كان الظهور الأول لـ شقيقها الأصغر «ياسر» إلى جانبها حيث أثار الأهتمام بوسامته، وفيما رأى بعض النشطاء أنه يشبهها كثيراً، وأشار آخرون إلى أنهما يتشاركان القليل من قسمات الوجه. وحققت الصور على حسابها الرسمي أكثر من 130 ألف إعجاب في مدة قصيرة بعد النشر.

يُذكر ان الفنانة بسمة بوسيل أعلنت عن وفاة والدها، ونشرت صور حديثة لها برفقته وعلقت عليها قائلة: راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها… ربنا يرحمك يا أغلي من روحي يا اطيب اب في الدنيا … ان لله وان اليه راجعون.

أضافت: اللهم ارحم من عز علي فراقه يا رب إن ابي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين)). اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلًا خيرا من أهله، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا رب يا رحيم.

وواصلت قائلة: ربى أنه ليس معي ولكنه في قلبي في دعائي انتقل الى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتي؛ اللهمّ أرحم أبى بقدر اشتياقي له اللهمّ انّ رحمتك وسعت كل شيء فأرحم أبى رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه، اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا.

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