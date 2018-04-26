بالصور.. طليق نيللي كريم يعلن ارتباطه رسميا من خارج الوسط الفني

أعلن الدكتور هاني أبو النجا، أخصائي التغذية، وطليق الفنانة المصرية نيللي كريم زواجه من واحدة من خارج الوسط الفني اسمها كارولين سيموليان.

هاني أبو النجا نشر صور له مع كارولين، وكشف عن محبس في يده، وكذلك كشفت كارولين عن خاتم، بينما رحب هاني بعدد من التعليقات التي هنأته على ارتباطه.

هاني نشر صورة أخرى له وهو يحتضن كارولين، وتساءل الجمهور عن حقيقة زواجه، ورد هاني على تعليقاتهم بأنه ارتبط رسميا، فتمنوا له السعادة.

هاني أبو النجا انفصل عن الفنانة نيللي كريم في نوفمبر عام 2015، بعد زواج دام 10 سنوات، وأنجب منها ابنتين.