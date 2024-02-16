التقدم في السن أمر لا يعني ميريام فارس كثيرا، فكلما تقدمت بها السنوات ازدادت جمالا وأنوثة، ميريام التي تبلغ من العمر 40 عاما.

ميريام فارس قبل 20 عامًا

في عمر الـ 20 بدأت ميريام فارس أولى خطواتها الفنية من خلال الاشتراك في أستوديو الفن عن فئة الأغنية الشعبية اللبنانية، وربحها للجائزة، حيث عملت شركة ميوزك ماستر على إنتاج أولى ألبوماتها الغنائية الذي حمل اسم “أنا والشوق” ، وبدت ميريام في هذا الوقت أصغر من سنها بكثير بفضل ملامحها الطفولية ونعومتها، لتنتشر هذه الأغنية سريعا في الوسط الفني.

ميريام فارس في ستوديو الفن في بداية الألفية

ملامح ميريام فارس المميزة من خلال شعرها المجعد “الكيرلي” بدت ملامحها طبيعية جدا، لكن يُشاع خضوعها لعمليتي تجميل في الأنف والشفاه، ويبدو الأمر واضحا من خلال صورها القديمة، لكنها استطاعات أن تحافظ على ملامحها الأصلية.

ميريام فارس بداية إنطلاقتها الفنية

بعد زواجها وحملها، تغيرت ملامح ميريام فارس كأمر طبيعي تواجهه أي امرأة،لكنها لا زالت تحافظ على قوامها وملامحها الجميلة رغم حملها 3 مرات وانجابها مرتين.

ميريام فارس في 2003

ميريام فارس اليوم

تتمتع اليوم ميريام فارس بملامح امرأة أربعينية ناضجة جميلة، استطاعت أن تحافظ على جمالها وتميزها واعتمادها اسلوبها الخاص والفريد في الشعر والمكياج. واختيار الأزياء أيضًا.

آخر أعمال المطربة اللبنانية ميريام فارس الغنائية

يذكر أن الفنانة ميريام فارس طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها والتي تحمل اسم “تزلزلها”، عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات “يوتيوب“. الأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع موسيقي حسام الدين، ميكس وماستر طيف عادل.

نجاح كليب قضيها انبساط

والجدير بالذكر ان طرحت المطربة اللبنانية ميريام فارس مؤخرًا أيضا أغنية بعنوان “قضيها انبساط”، على موقع “يوتيوب” والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هانى ربيع.

حيث حقق كليب أغنية “قضيها انبساط” النجاح منذ الساعة الأولى التي طرحت فيها الأغنية على موقع “يوتيوب”.

مشاركة ميريام فارس في كأس العالم

ومن جانب اخر، شاركت المُطربة ميريام فارس مؤخرًا فى كأس العالم لعام 2022، وجاء ذلك عن طريق أغنية “توكو تاكا”، والتى جمعتها بمطربة الراب الأمريكية نيكى ميناج والمطرب الكولومبي مالوما.

ميريام فارس تتعرض لإنتقادات

وتعرضت ميريام لانتقادات حادة بسبب طريقة أداءها وملابسها، بعد ظهورها وهى ترقص على طريقة الفنانة العالمية شاكيرا بأغنية تروج لكأس العالم 2022.

وعلى الرغم من تلك الانتقادات؛ إلا أن الأغنية حققت نسب مشاهدة عالية جدًا تجاوزت 118 مليون مشاهدة خلال شهرين منذ طرحها، عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

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