احتفل الفنان المصري محمد فؤاد بعقد قران ابنه الأكبر عبد الرحمن على فتاة من خارج الوسط الفني.

زواج نجل محمد فؤاد

أقيم الحفل في واحد من أشهر الأماكن في القاهرة، وسط حضور كبير من نجوم الفن والغناء في مصر.

حرص على حضور عقد القران عدد كبير من النجوم من بينهم مصطفى قمر ومصطفى كامل ووليد سعد وخالد عجاج وحميد الشاعري ودنيا عبد العزيز وزوجها.

حرص عدد كبير من النجوم اللذين حضروا الفرح على احيائه وتقديم أغاني مميزة احتفالا بالعروسين.

رواد السوشيال ميديا تداولوا عدد من المقاطع الخاصة بالحفل، وأبدوا سعادتهم بزواج عبد الرحمن وتغزلوا في جمال عروسته.

آخر ظهور لمحمد فؤاد

كان آخر ظهور لمحمد فؤاد خلال حضوره الليلة الأولى من حفلات ليالي السعودية المصرية، ورافقه لفيف كبير من النجوم منهم عمرو دياب وكريم عبد العزيز وحميد الشاعرى ومحمد فؤاد ومصطفي قمر ومنى الشاذلى وعمرو الفقي وإسعاد يونس ومحمد عبد المتعال ومجدي الجلاد ولميس الحديدي ويسرا وليلي علوي والهام شاهين وآمال ماهر ود. أشرف زكي نقيب الفنانين ورامي عادل إمام ود. مدحت العدل ونيللي كريم وصلاح عبد الوهاب وأشرف عبد الباقي وأحمد فهمي وغيرهم من النجوم.

محمد فؤاد يعود للسينما بعد 18 عاما

وعلى جانب آخر، كشف محمد فؤاد مؤخرًا، أنه سيعود للسينما من جديد، بعمل فني سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد غيابه عن السينما 19 عامًا، مشوقًا جمهوره لهذا العمل، ومتمنيًا أن يلقى إقبالًا من الجمهور.

ويعد فيلم غاوي حب، آخر أعمال الفنان محمد فؤاد السينمائية، الذي تعاون فيه مع الفنانة حلا شيحة ورامز جلال، وعرض عام 2005، وحقق وقتها نجاحًا كبيرًا، فمازال العمل يعرض حتى الآن على الشاشات ونجح في استقطاب شريحة من الجمهور، الذي تعلق بأعمال فؤاد.

وشارك في فيلم “غاوي حب”، كل من محمد فؤاد، حلا شيحة، رامز جلال، خالد الصاوي، عبد الله مشرف، أميرة العايدي، ملك قورة وغيرهم من نجوم الفن، والعمل من إخراج أحمد البدري وتأليف أحمد البيه.

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