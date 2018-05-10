بالصور.. منة فضالي تفاجئ متابعيها بارتدائها المايوه وفوقه عباءة شفافة

فاجأت الممثلة المصرية ​منة فضالي​ متابعيها، من خلال صور جديدة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الأجتماعي.

وظهرت فضالي في عدد من الصور على الشاطئ، حيث إرتدت المايوه وفوقه عباءة شفافة أبرزت مفاتنها، وقالت فضالي إن الصور بعدسة صديقتها الممثلة المصرية ​لقاء سويدان​.

يُذكر أن فضالي تشارك في فيلم “براءة ريا وسكينة”، من بطولة أحمد منير، باسم سمرة، أشرف مصيلحي، محسن منصور، ياسر علي ماهر، لطفي لبيب، عايدة غنيم، شريف باهر، شمس، حسن عبد الفتاح، وأشرف طلبة، قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش.