أطلت الممثلة المصرية ​ميرهان حسين​ بفستان قصير مميز في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وجاء فستان ميرهان حسين مناسب لها بقصة A-line قصير من قماشة الدانتيل، وتركت ميرهان شعرها منسدلا بشكل بسيط على كتفيها.

وظهرت حسين كأنها تستعد لمقابلة معيّنة حيث وقفت على المسرح أمام الستارة الحمراء وفي صور أخرى جلسة على كرسي ضخمة والتقطت الصور من زوايا مختلفة برزت فيها ساقيها.

يذكر أن آخر أعمال عرضت لميرهان حسين كان مسلسل “ختم النمر” من بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب. العمل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج‎.











