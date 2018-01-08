بالصور- مي حريري في أول تعليق لها بعد حادثة إحتراق شعرها.. ماذا...

بالصور- مي حريري في أول تعليق لها بعد حادثة إحتراق شعرها.. ماذا قالت !! فن

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طمأنت الفنانة اللبنانية ​مي حريري​ جمهورها ومتابعيها على صحتها بعد حادثة إحتراق شعرها، موضحةً حقيقة ما جرى.

ونشرت حريري عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها وعلقت عليها بالقول:” الحمد الله أنا بخير.. الحمد والشكر لله”.

لتعود وتنشر صور اخرى لها وتعلق عليها بالقول :”أنا بألف خير الحمد لله هيدا حادث يمكن يصير مع أي شخص، أنا كنت عم عايد حدا من الفانز اللي يعزو علي كتير بعيد ميلاده، وفجأة صار اللي صار.. شكرا لمحبتكن ورسايلكن الحلوة”.

وكان إنتشر مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي تعايد أحد معجبيها في عيد ميلاده قرب مدفأة كانت النار مشتعلة فيها، لتجد بعدها أنّ شعرها يحترق وبدأت بالصراخ، ثم قام أحد الأشخاص الموجود بجانبها بمساعدتها.