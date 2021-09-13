احتفلت الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” بعيد ميلاد إبنها ” جيوفاني ” البالغ من العمر 7 سنوات في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

فنشرت نادين نسيب نجيم مجموعة من الصور من الاحتفال بعيد ميلاد جيوفاني وكتبت في تعليقها عليها في معايدتها لإبنها : ” عقبال ما شوفك شاب مميز وناجح وبصحة منيحة .. عقبال ما افرح فيك بعرسك وبنجاحك ” .

وتابعت : ” الله يعطيك أيام حلوة وبيعد عنك ولاد الحرام والحسد والغيرة .. الله يحط بدربك الناس الطيبة الآدمية يلي بخافوا الله .. كل سنة وإنتي بخير يا حياتي يا روح مامي ” .

وأضافت نادين نسيب نجيم : ” قلبي وربي راضيين عنك انت وأختك وحياتي كلها إلكم ومستعدة اعمل أيا شي تأحميكم .. الله عطاني ياكم وما في شي بيفرقني عنكم غير الموت ” .