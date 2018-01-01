بالصور – نجمة سورية في غرفة العمليات بعد قصة زواج وانفصال مأساوية! فن

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خضعت الممثلة السورية تولين البكري لقسطرة تمت بنجاح، وفق ما اعلنت في منشور عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كمأنت جمهورها ومحبيها.

ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك” من على سرير المستشفى، معلقةً بالقول: “شكرا لكل شخص سأل عني انا عملت القثطرة والحمد لله أموري بخير”.

وأضافت شاكرة الفنانة امل عرفة: “بأسمك الكبير مارح انسا لهفتك وأصلك الطيب يلي مو غريب عنك”.

وختمت البكري: “يا جماعة الصحة أهم من كلشي لا تزعلوا على شي كلو رايح لا تفقدوا الضحكة يلي بتساعد لتخليكم بصحتكم..وان شاء الله بسأل عنكم بالخير كلكم”.

يُذكر ان البكري بدأ تعاملها مع الكاميرا والأضواء في التاسعة من عمرها، وفي الخامسة عشرة اشتهرت محلياً وعربياً من خلال دورها «فتحية» في مسلسل «أيام شامية»، لتغيب بعدها ثلاثة عشر عاماً، وتعود إلى الساحة الفنية بعدما خرجت من زواجها بثلاثة أولاد.

وتزوجت مرة أخرى قالت عنها: “تزوجت من الشخص نفسه مرتين، انفصلنا في المرة الأولى لأن أهله لم يكونوا موافقين، وأهلي كان لهم رأيهم في تلك العلاقة، لكن أكملنا علاقتنا سراً وهذا ما اكتشفت في ما بعد أنه عين الخطأ، وأن الأهل يكونون في الغالب على حق… لم أعلن عن الزواج نزولاً عند رغبة شريكي واحتراماً له، فتلك السرية كانت لتعطينا متسعاً من الوقت حتى نقنع أهلي وأهله بجدوى علاقتنا، لكننا لم نستطع فعل شيء”.