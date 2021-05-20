تداول بعض الحسابات الناشطة على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة حديثة للفنانة نوال الكويتية، نشرتها خبيرة التجميل المعروفة “معصومة هاشم” وارفقتها بالتعليق: “مكياجي لنجمة الخليج الاولي #نوال_الكويتية”، وبدت نوال فيها بإطلالة مختلفة عن تلك التي عرفها بها الجميع، حيث ظهرت بملامح جعلتها تبدو أصغر سنّاً مما هي عليه في الواقع.

وهذا ما لفتت إليه غالبية التعليقات، حتى أن بعض المتابعين رأوا أن نوال تبدو فتاة في العشرينيات، فيما اعتبر البعض الآخر أنها استخدمت تقنية الفيلتر فيما تحدث فريق عن عمليات التجميل. ومما كتبه المتابعين: “كيف صغرت!”.. و”واضح الفلتر” و”ماشاء الله كأنها بالعشرينات” و”أعتقد فلترات هي مو من نوع النساء اللي تهول بنفسها بالتجميل الأوفر” و”الفوتشوب” و”تبارك الرحمن ليتها تعزمني على دكتورها”.

وبدورها، نشرت نوال على حسابها الخاص في التطبيق صورًا مماثلة لفتت الأنظار، وذلك على هامش إطلاق أغنيتها الجديدة “فيني كثير” عبر موقع “يوتيوب“، وهي من كلمات رحاب، وألحان مشعل العروج، وتوزيع جيهون غيلكتان، وتريات إسماعيل تونش بلاك وميكس طارق جيران.

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في سياقٍ آخر، وجهت الفنانة نوال الكويتية، رسالة إلى الفنانة أحلام بعد خروج نجلها فاهد الهاجري من المستشفى، عقب تعرضه لأزمة صحية مؤخرا، وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر : “حمدالله على سلامة فاهد أختي، وخطاكم السوء عسى ربي يحفظه ويحفظ أخواته ويبارك لك فيهم.. الحمدلله على السلامة حبيبتي”.

جدير بالذكر أن النجمة أحلام، كتبت تغريدة عبر حسابها بتويتر: “إلهي إني أستودعك أبنائي قطعة من قلبي، في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغب، فأحفظهم حفظا يليق بعظمتك يا رب”.

ووجهت أحلام، الشكر لأهالي المملكة العربية السعودية على ما قاموا به تجاه ابنها وإنقاذه بالتوجه به إلى المستشفى، حيث كتبت تدوينة قالت فيها : “الله يعز السعودية ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا معاهم الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد والشكر”.

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