عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، خاصة فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

علي عكس عدد من النجمات اللاتي يُفضّلن نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهن الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهن بأمهاتهن، ومن أبرز هؤلاء النجمة اللبنانية “سيرين عبد النور”، التى نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، بعض الصور التى شهدت ظهور والدتها السيدة “سيلفي قطوف”، التى خطفت الأنظار بجمالها وبالشبه الكبير مع إبنتها .

يُشار إلي أن لـ سيرين عبد النور 3 أشقاء هم: أنطونى وجورج وسابين نحاس، التى تُعد أكثرهم شهره، حيث أنها عُرفت كالشقيقه الكبري لـ سيرين عبد النور و أيضاً لعملها كعارضة أزياء وموديل إعلانات، وملكة جمال الإنترنت لعام 2000، كما أنها تتمتع بتطابق شكلي كبير مع شقيقتها. والذي دائماً يمكنها من لفت الأنظار عند أي ظهور إعلامي أو علي مواقع السوشيال ميديا.

في سياقٍ آخر، خضعت الفنانة سيرين عبد النور لجلسة تصوير جديدة، وقامت بنشرها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة وناعمة، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود اللامع بأكمام طويلة ونسقت معه بوت جد باللون الأسود، وهو ما ابرز رشاقتها واناقتها. وقامت برفع خصلات شعرها إلى الوراء وعمله كعكة بتسريحة جذابه، وهو ما أبرز جمال ملامح وجها. وأكملت سيرين إطلالتها بوضع المكياج، واختارت الآي لاينر والآي شادوا و الماسكرا و السموكي ايز البني لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الروز الفاتح كأحمر شفاه.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن أخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور “مسلسل دانتيل” بطولة محمود نصر ووسام فارس وسارة ابي كنعان وسلوم حداد، وتأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح، إنتاج “ايغلز فيلمز” للمنتج جمال سنان.

وتشارك حالياً الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ضمن لجنة محققين البرنامج الترفيهي The masked singer الذي يُعرض حالياً علي قنوات الـ” إم بي سي”، ويشاركها في اللجنه قصي خولي وحسن الرداد ومهند الحمدي، وقد لقي هذا البرنامج ناجحاً جماهيرياً كبيراً منذ اولي حلقات عرضه بالإضافة إلي حصده لأعلي نسب المشاهدات .