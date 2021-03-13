نشرت الفنانة ” يسرا ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع إنستجرام للاحتفال بعيد ميلاد المخرجة ” إيناس الدغيدي ” .

وظهرت في الصور يسرا وزوجها ” خالد سليم ” بالإضافة إلى عدد من النجوم منهم : الفنانة ” إلهام شاهين ” والفنانة ” نيللي كريم ” و ” إيناس الدغيدي ” والإعلامية ” بوسي شلبي ” .

وكتبت يسرا في تعليقها على الصور مهنئة إيناس الدغيدي بعيد ميلادها ومعبرة عن حبها لها قائلة : ” كل سنة وإنتي أختي وحبيبتي وصحبتي وعشرة عمري .. كل سنة وإحنا بنحتفل مع بعض .. ربنا يخليكي ليا العمر كله يا أجدع واحدة في الدنيا ” .