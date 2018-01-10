بالفيديو – إعلامي شهير يسخر من غناء هيفاء وهبي… وهي تردّ عليه...

بالفيديو – إعلامي شهير يسخر من غناء هيفاء وهبي… وهي تردّ عليه بالشتم فن

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سخر الإعلامي اللبناني سامي كليب من غناء الفنانة هيفاء وهبي بطريقة غير مباشرة. وجاء ذلك خلال استضافته في برنامج “منا وجر” الذي يقدّمه بيار رباط على شاشة “أم تي في” اللبنانية.

فقد خيّره رباط بين الفنانتين إليسا وهيفاء وهبي لإجراء مقابلة معها، فوقع اختياره على هيفاء. وبناء على طلب المذيع توجه إليها بهذا السؤال: “هل صدّقت بعد كل هذه السنوات أنك تجيدين الغناء؟”.

وفاجأ هذا مقدّم البرنامج، وأثار موجة من الضحك في أوساط الحاضرين داخل الأستديو. وعلى الإثر شنت هيفاء هجوماً نارياً على كليب.

وكتبت عبر حسابها على “تويتر”: “عم بيخبروني إنو امبارح بيار كان معو ضيف اسم على مسمى. على سيرة الإسم أنا كلبتي اسما قطايف”.