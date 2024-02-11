تداول رواد مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو يُظهر بطل الرالي البحريني مبارك الهاجري وهو يتجه نحو زوجته الفنانة الإماراتية أحلام ويعانقها ويقبلها على جبينها بعد حفلها الذي أحيته في الرياض في المملكة العربية السعودية.

زوج أحلام يفاجئها على المسرح

وقد لمس الجمهور الحب الكبير الذي يجمع بين الفنانة الإماراتية وزوجها ووالد ابنائها، حيث تمنوا لهما السعادة الدائمة.

طيور الحب الملكة احلام و زوجها 🥺❤️. pic.twitter.com/gm3TxLZ1jD — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 10, 2024

حفل Queen of Chess

وقد تألقت الفنانة الإماراتية أحلام في حفل “Queen of Chess” الذي أقيم مساء الجمعة في مسرح أبو بكر سالم ببوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض الرابع، بتنظيم شركة بنش مارك وإشراف الهيئة العامة للترفيه.

أحلام- (مصدر الصورة من حساب شركة بنش مارك على إنستجرام)

وقاد المايسترو السعودي أمير عبدالمجيد، الفرقة الموسيقية المصاحبة بأوركسترا، والتي تضم أكثر من 100 عازف، بينما أضاف عازف البيانو اللبناني جي مانيكان لمسة فنية رائعة إلى الحفل.

استمتعت الجماهير بأغاني أحلام القديمة والجديدة، بدءًا من “حزين من الشتاء” وصولًا إلى “بابهم سده” و”راس قمة”، مع تفاعل كبير وحماس من الحضور حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأطلت أحلام على جمهورها السعودي بعدة طلالات الأولى بفستان طويل أبيض مع أسود، والثانية بفستان أزرق، والثالثة بفستان أسود اللون، والرابعة بفستان أحمر.

معلومات عن أحلام

الجدير بالذكر أن أحلام أقامت العديد من الحفلات المميزة في السعودية خلال الفترة الماضية وقامت بالترويج لها عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

أحلام الشامسي متزوجة من مبارك الهاجري بعد قصة حب طويلة، وأثمر زواجهما عن ثلاثة أبناء هم: (فهد وفاطمة ولولوة).

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »