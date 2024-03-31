أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي جليلة المغربية جدلاً كبيراً بعد تعليقها على تصريحات الفنانة بسمة بوسيل الأخيرة في برنامج “ع المسرح” عن أسباب طلاقها من النجم تامر حسني والتفكير بعودتها له.

جليلة ترّد على بسمة بوسيل

وخرجت جليلة عن صمتها وهاجمت الفنانة المغربية من خلال مقطع فيديو نشرته على سناب شات، وظهرت فيه غاضبة من تصريح بسمة بعدما قالت أن علاقة جليلة بتامر إشاعة، وردّت قائلةً: “طلعتي بالبرنامج وقلتي اني أنا إشاعة أو أنا طلعت الإشاعة لمصالح خاصة. هذا الشيء لا يعني لي.. أنا اتخطيت الموضوع من زمان حتى على السوشيال ميديا لا أتحدث عن هذا الموضوع”.

وأضافت: “بما انه تم ذكر سيرتي في الحديث وعارفة انه ما عم جيب سيرة هيدا الموضوع بتاتاً، إذا انت حابة انك تطلعي تريند وتحكي عني يلا عيشي بهالانتصار الناس اهتمت بالمقابلة وتابعتها”.

وتابعت: “طلعيني من راسك وانسيني وطلعي من عقدة جليلة حتى تعيشي بسلام”.

وكانت بسمة قد تحدثت خلال اللقاء عن صدمتها من الطلاق، مؤكدة أن عودتهما لتامر حسني “مسألة وقت”.

بسمة بوسيل: حلم الرجوع لـ تامر حسني هيتحقق

وفي سياق آخر، قالت الفنانة بسمة بوسيل، إن حلم عودتها إلى طليقها الفنان تامر حسني سيتحقق، مشيرة إلى أن تصريحاتها حول تحررها بعد الطلاق فُهمت بصورة خاطئة، وأضافت أنها بعد الطلاق تحررت من العديد من الأمور التي كانت تسبب لها ضغطًا، خاصة أن نمط حياة النجم صعب ومتعب جدًا، كما أوضحت أنها كسيدة متزوجة لديها التزامات وواجبات عليها الوفاء بها بحق زوجها، معقبة: في حاجات مكنتش أقدر أعملها لأني مشغولة جدًا.

وبسمة بوسيل، أشارت إلى أن الزواج من نجم مرتبط بالعديد من الأعمال ليس سهلًا على الإطلاق، مضيفة: مش سهل أتجوز إنسان بحجم تامر ونجم بيمثل ويسافر وعندي 3 أولاد، كل ده كان كثير جدًا، وأنا لما كنت بقعد مع نفسي وأراجع شريط حياتي كنت أقول ليه يحصل فيا كده! وهو أنا عملت إيه يا رب عشان يحصل فيا كل ده؟ وكنت ببقى متضايقة جدًا.

وأوضحت بسمة بوسيل أن طلاقها من تامر حسني وقع بعد وفاة أبيها، ولم تكن متوقعة أبدا مسألة الطلاق إذ إنه كان خضة بالنسبة لها، كما خضعت والدتها لعدة عمليات.

بدأت أشعر إنني بحاجة إلى التقرب من الله، ورحت عمرة 3 مرات في سنة

وتابعت، أنها أصبحت مسؤولة بشكل تام عن 3 أطفال، مضيفة: «بدأت أشعر إنني بحاجة إلى التقرب من الله، ورحت عمرة 3 مرات في سنة».

وأشارت، إلى أنها بمجرد أن استقرت حالتها النفسية وبدأت تجمع الأحداث وتكمل الصورة، شعرت وكأن المشكلة تكمن بها، فهي تتعلق بشدة بالآخرين، والتعلق لا يجوز إلا برب العالمين.

وواصلت: «بعد أما هديت من الأزمات التي مررت بها، أصبحت أنظر لكل الأمور ببساطة سواء الموت أو الطلاق، وأصبحت متصالحة أكثر مع نفسي ومسامحة كل الناس ومبسوطة جدا في حياتي، ولما بدأت أرضى بما هو مكتوب لي بدأت أتحسن في شغلي وكأن ربنا بيكرمني عشان أنا رضيت».

قالت الفنانة بسمة بوسيل، إنها كانت تعاني الاكتئاب، وفي إحدى المرات التي كانت حزينة للغاية قررت الذهاب للاستوديو وهناك بكت بشدة، ثم فكرت مع نفسها حول عدم استغلالها لصوتها في الغناء، قائلة «من يومها قررت أن في أي وقت أشعر به بالحزن سأغني لأفرغ همي».

وأضافت «بوسيل»، خلال حوارها لبرنامج «ع المسرح» تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب عبر فضائية «الحياة»، أن الانفصال بالنسبة لها كان أمرا صعبا للغاية، متابعة أنها والفنان تامر حسني يحبان بعض للغاية كأشخاص بعيدا عن مسألة كونهما زوجين.

وتابعت، أن الفنان تامر حسني شخصية غالية عندها للغاية، مشيرة إلى التواصل المستمر فيما بينهما حتى الآن، فهو يتابع معها كل شئون حياتها، ويسأل عما تفعله، موضحة أن الطلاق كان بالنسبة لها بمثابة صدمة حادة «تروما»، أو بمعنى المصريين «مصيبة».

وعن أسباب الانفصال، أكدت بسمة بوسيل، أنها عقب مدة طويلة علمت جيدا أن الأمر متعلق بها، والمشكلة لديها: «احنا وصلنا لمرحلة مكناش بنعرف نتكلم، طبيعة شغل تامر كمان صعبة ودايما محتاجة مجهود، لكن اكتشفت إن المشكلة فيا أنا بتعلق جدا بالأشخاص، ودي أزمتي».

وأوضحت أن اللجوء لله عز وجل، كان أسلم حل: «روحت 3 مرات عمرة في سنة واحدة، أجري على الكعبة واشتكي والحمد لله بقيت راضية».

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