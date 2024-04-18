كشف الفنان حسن الرداد عن أحدث أعماله السينمائية، خلال الفترة القادمة، وذلك خلال لقائه في برنامج “عرب وود”.

ونشر الحساب الرسمي لـ “عرب وود”، مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام“، وقال الرداد: “إنشاء الله في فيلم جديد في الصيف، فيلم كوميدي لسه بنستقر على ورق اليومين دول، لأني كنت بصور في رمضان لغاية 27 رمضان فـا ملحقتش أقعد، وبدأنا في الورق وبنختار فيه”.

عمل جديد يجمع إيمي والرداد

وأوضح الرداد عن وجود عمل يجمعه بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، قائلًا: “هنعمل فيلم مع بعض إن شاء الله”.

يذكر أن حسن الرداد، شارك في رمضان 2024 بـ “مسلسل محارب” وشاركه في البطولة، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

حسن الرداد يحتفل بعيد ميلاد زوجته

من ناحية أخرى، حرص النجم حسن الرداد على معايدة زوجته النجمة ايمي سمير غانم في ميلادها الـ37 برسالة رومانسية.

وشارك النجم المصري متابعيه على إنستجرام بصورة لإيمي وأرفقها برسالة كتب فيها: “كل سنه وأنتِ طيبة يا ألذ وأخف دم في مصر كلها، عقبال مليون سنة، ودايمًا سعيدة وناجحة ومحبوبة ومنورة حياتنا يا حبيبتي”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور الرداد الرومنسي، وتمنوا لهما المزيد من السعادة والحب في حياتهما العاطفية.

آخر أعمال إيمي سمير غانم

يُذكر أن آخر أعمال إيمى سمير غانم التليفزيونية مسلسل “سوبر ميرو”، الذى عرض فى رمضان 2019، وشاركها بطولته كل من والدها الراحل سمير غانم، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ملك قورة، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيى، وإخراج وليد الحلفاوى.

كما شاركت عام 2021 فى المسلسل الإذاعى “اتنين فى واحد”، وشاركه بطولته دياب، أشرف زكى، وكانت تدور أحداثه حيث تعمل سناء مدرسة فى إحدى المدارس الخاصة وتتصف بالاحترام واللباقة وحب الناس، يقع لها حادث كبير يتسبب في خلل بالمخ يجعلها بالليل شديدة الاحترام وبالنهار شديدة الإجرام ويطاردها الجميع.

وأعلنت إيمى سمير غانم عن اشتياقها للتمثيل ونيتها للعودة لدراما رمضان 2024، بعد انقطاع طويل، مشيرة إلى أنها بحاجة لتقديم أعمال تفرح الناس.

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