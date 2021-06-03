خرجت الفنانة ” حورية فرغلي ” بمقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” شاركت من خلاله محبيها ومتابعيها تطورات حالتها الصحية بعد العمليات الجراحية الأربعة التي خضعت لها مؤخرا في أمريكا من أجل تجميل أنفها .

وفي بداية حديثها وجهت حورية فرغلي الشكر لكل من سأل عليها وقدم لها الدعم والمساندة في الفترة الأخيرة مشيرة إلى أنها تحاول الرد على جميع الرسائل التي تتلقاها من الجمهور للاطمئنان عليها .

وعن تطورات حالتها الصحية أعربت عن سعادتها هي والطبيب المعالج لها لما وصلت إليه الآن وبنتائج العملية فقالت : ” أنا الحمد لله زي الفل والدكتور مبسوط جدا وأنا مبسوطة جدا .. حاسة الشم والتذوق رجعولي تاني .. صوتي مش مخنف وبقيت أنام وأنا بتنفس من مناخيري ” .

وتابعت حورية فرغلي متحدثة عن مشاريعها الفنية القادمة : ” أنا عندي كمية طاقة كبيرة أوي إن أنا داخلة على شغل كتير وهتبقى مفاجأة بالنسبالكو .. وعايزة اقولكو إن أنا تعاقدت مع شركة (Mono Media) لصاحبتها شرين أكمل هتبقى مسئولة عن كل أعمالي ” .

https://www.facebook.com/Horeya.Farghaly/videos/331184731969136