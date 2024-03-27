تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة ياسمين صبري وهي تجتمع مع المشهور السعودي عبد الرحمن المطيري في نفس المكان، بعد إحراجه لها ورفضه السلام عليها هي ومجموعة من النجمات.

ياسمين صبري تتجاهل عبد الرحمن المطيري

من ناحيتها ظهرت ياسمين صبري في الفيديو المتداول عبر عدد كبير من الصفحات المهتمة بأخبار الفن والمشاهير، وهي تتوجه بثقة نحو المكان الذي جلس فيه عبد الرحمن المطيري، لتلتقط الصور التذكارية مع معجبيها والحاضرين في الحفل الخاص الذي جمعهم لصالح إحدى شركات العطور الشهيرة في الوطن العربي.

لم تبدِ ردة فعل واضحة

ياسمين صبري لم تبدِ ردة فعل واضحة تجاه عبد الرحمن المطيري الذي جلس واتسعت ابتسامته بمجرد دخولها إلى المكان، فلم تواصل السير نحوه ولكنها توقفت لالتقاط الصور مع محبيها بدون إبداء اهتمام كبير بوجوده، فيما كان أحد الأشخاص يتابع دخولها ويتحدث كما لو كانت النجمة متوجهة خصيصاً نحو المطيري.

واعتقد البعض بسبب طريقة تصوير الفيديو وتعليق الشخص الذي شاركه عبر حسابه على سناب شات، أن ياسمين صبري كانت تعاتب عبد الرحمن المطيري أو تتحدث إليه، ولكن هذا الأمر غير حقيقي، فالنجمة كانت تتواجد بالصدفة في نفس المكان لطبيعة الحفل فقط.

وفور انتشار الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، توالت التعليقات المتفاعلة مع المشهد الذي جمع ياسمين صبري وعبد الرحمن المطيري، وانقسمت الآراء التي استعرضت اختلافات الجمهور وسوء الفهم الذي حدث بسبب هذا الظهور.

وقال البعض مؤكداً أن ياسمين صبري لم تعر عبد الرحمن المطيري اهتماماً: “ما ناظرت فيه ولا عطته وجه أبو دراما من نيودلهي”، “حركته عشان يطلع ترند لا أكثر ويسوي شوو ماتسمعون مستحيل يسوي شي عفوي”، “لم تلحق به ولا تعرفه ومجرد مرورها جعلته يقطع تصويره معتقداً أنها مقبلة عليه. والسؤال هنا إن كان يستحرم الوقوف إلى جانب امرأة: لِمَ يحضر مناسبة حدث ياسمين صبري هي المختارة لافتتاحه ويجلس مع الحضور مثل الطلبة في المدارس عندما تفتتحه من المسرح”؟

فيما اعترض البعض على تعليق مصور الفيديو الذي وجه حديثه للمطيري قائلاً إن اختار الدنيا: “ما جته ولا هي لمه ثانياً وش اخترت الدنيا محسسني كان القرار بين ( الإسلام والكفر) ترا كله تصوير لا يجيب ولا يؤخر”، “اخترت الدنيا يابو ملفي!!!!! وش يهبد هذا”، “ترى ما كانت رايحة له لأنها ما فكرت 1٪ فيه هي رايحة تتناقش مع التيم اللي معاها و رايحه للمرايا وهو ماخذ وضعية الاستعداد ينتظرها تكلمه والابتسامة !!! ياخي وش هالثقة”

ياسمين صبري وعبدالرحمن المطيري

تصدرت ياسمين صبري ترند موقع إكس/ تويتر سابقاً، قبل ساعات بعد تداول مقطع فيديو خلال حضورها حفلاً خاصاً تابعاً لإحدى شركات العطور الشهيرة، بينما غطى الحفل الإعلامي اللبناني نيشان الذي ما إن رأى عبد الرحمن المطيري إلا وجذبه من يده ليلتقط صورة مع ياسمين صبري وعدد من النجمات والمشاهير منهم هبة الحسين وبرونا بيانكاردي وجوردان أوزونا.

رفض عبد الرحمن المطيري الانصياع لرغبة نيشان، وتوقف بعيداً عن حشد النجمات بخطوات، ومع إصرار نيشان على التقاط المطيري صورة معهن كان الأخير يرفض بإصرار أيضاً مبتعداً عن التصوير، واسترسل في كلمته كما إنه لم يلق التحية عليهن، وهو ما وجده البعض خروجاً عن قواعد اللياقة.

من ناحية أخرى دافعت هبة الحسين عن موقف عبد الرحمن المطيري، وأكدت أنه خجول ويرفض التصوير مع الفتيات احتشاماً منه، ليرد المطيري قائلاً إن الفتيات هن الأخوة والأمهات ولا يوجد حرج منهن، تاركاً علامة استفهام حول موقفه الخاص من التقاط الصورة.

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