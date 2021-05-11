نشر الفنان المصري ” محمد رمضان ” مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وجه من خلاله رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني .

وذلك على خلفية ما شهدته خلال الأيام الماضية من اقتحام للمسجد الأقصى ووقوع اشتباكات ومواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية بالإضافة إلى إخلاء أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم وما يحدث بقطاع غزة .

فقال محمد رمضان في الفيديو : ” ربنا وقلبنا مع إخواتنا الفلسطينيين .. ربنا يشفي المصابين ويرحم شهداءنا ويسكنهم فسيح جناته ويقويكم .. وثقة في الله تبقوا في أحسن حال ويرزقكم الأمن والاستقرار والنصر ” .

وكتب الفنان محمد رمضان في تعليقه على مقطع الفيديو : ” فلسطين في القلب .. أنا عربي وأفتخر .. العرب رمز الصمود ” .