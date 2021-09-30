استضافت الإعلامية ” بسمة وهبة ” الفنان ” أحمد سعد ” وزوجته مصممة الأزياء ” علياء بسيوني ” في حلقة من برنامجها 90 دقيقة .

وخلال الحلقة قدم أحمد سعد أغنية جديدة له والتي أهداها إلى زوجته كاشفا على أنها من كلماته ويغنيها لأول مرة .

وكان من كلماتها : ” أخيرا هنعيش مع بعض أنا وهيّ ، مش هتفرقنا أكبر قوة وهنام وأصحى على الحنية وهشيلها في قلبي من جوه .. أخيرا خدت اللي أنا عايزه من الدنيا حب وأفراح وحاجات تانية ” .

وأعربت علياء بسيوني عن سعادتها بهذه الأغنية التي تفاجئت بها وتقديرها لإهداء زوجها لها فقامت بتقبيل يد أحمد سعد على الهواء .. ليقوم الأخير أيضا بتقبيل رأسها .