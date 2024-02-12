تتعمد الفنانة المصرية زينة إخفاء توأمها زين الدين وعز الدين، وإبعادهما عن مواقع التواصل الاجتماعي، أو الظهور العلني للجمهور، وهو ما يعود إلى أمر كشفت عنه مؤخرا.

حيث ذكرت زينة في لقاء إذاعي، أنها غير مطالبة بإظهار أبنائها عبر السوشيال ميديا، كما أنها لا تحب هذا الأمر، خاصة أن الأبناء “حساسين تجاه الحسد ومثل هذه الأمور”.

لماذا تصر زينة على إخفاء ابنيها عن الجمهور؟

وروت زينة موقفاً تعرض له أحد أبنائها، حيث كانت حريصة على اصطحاب توأمها، في الزيارة التي قامت بها إلى جمعية الهلال الأحمر المصري.

وكانت ترغب في ذلك التوقيت إيصال رسالة هامة تتعلق بتعريف الأجيال الجديدة بما يعانيه الشعب الفلسطيني، لذلك اصطحبت توأمها معها.

زينة مع توأمها

وخلال الزيارة طلبت زينة من أبنائها التبرع والمساهمة في تنفيذ الصناديق الخاصة بالتبرعات كي ينقلوا هذه التجربة إلى أصدقائهم والمحيطين بهم.

وقتها تعمدت زينة أن يظهر التوأم في الفيديو الخاص بالزيارة، ولكنها أخفت وجهيهما، وظهر التوأم بظهره، وكانت هي تمسك بذراع ابنها، لكنه أصيب بكسر في ذراعه بعد الزيارة، وفق حديثها.

زينة مع توأمها

وأكدت الفنانة المصرية أن خوفها على توأمها زين الدين وعز الدين يحرمها من أمور كثيرة، خاصة أنها لا تستطيع الخروج معهما خوفا من قيام أحد بتصوير توأمها، معتبرة أن الجمهور ليس له الحق إلا في عملها، بعيدا عن حياتها الشخصية.

زينة

تعد الممثلة المصرية زينة من أبرز الأسماء في عالم التمثيل، حيث بدأت حياتها الفنية كموديل في عدد من أغاني الفيديو كليب ومن خلال هذه الأعمال الفنية، اختارها المخرج داود عبدالسيد لتلعب دورًا في فيلم أرض الخوف أمام النجم أحمد زكي، وذلك في عام 1999.

دور زينة في «الإسكندراني»

ومؤخرًا، شاركت النجمة زينة جمهورها ومتابعيها عدة صور من كواليس فيلمها الجديد «فيلم الإسكندراني».

وكانت زينة قالت إنها تقدم شخصية فتاة إسكندرانية تدعى «قمر»، وصفتها بأنها «مكافحة وجدعة وتعيش حياة ظالمة».

تفاصيل فيلم «الإسكندراني»

فيلم «الإسكندراني» من بطولة الفنان أحمد العوضى، النجمة زينة، النجم حسين فهمى، الفنان بيومى فؤاد، الفنان محمد رضوان، الفنانة رحاب الجمل، والفنان محمود حافظ، والفنان محمد صلاح آدم، ومن إخراج خالد يوسف.

آخر أعمال زينة الدرامية

يذكر أن الفنانة زينة شاركت مؤخرًا في موسم رمضان 2023 المنقضي من خلال مسلسل “جعفر العمدة“.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم محمد رمضان ،زينة، ايمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كرم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى،طارق الدسوقى والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

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