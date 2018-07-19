بالفيديو- سامح حسين يكشف سبب تغيير لون شعره ولحيته

نشر الممثل سامح حسين عددا من الصور خلال الفترة الأخيرة وظهر من خلالها بـNew Look، شعره كان طويلا ولحيته كثيفه وقام بعدها بتغير لونهما

قال سامح حسين عن ظهوره بنيو لوك وتغير لون شعره، أن الحقيقة وراء ذلك هو أنه كان مرتبط بتصوير فيلمه السينمائي “عيش حياتك” مع ساندي وإخراج سامح بسيوني وكان يظهر من خلاله بدقن كثيف وشعر طويل، وعرض عليه وقتها فيلمه الثاني “الرجل الأخطر” الذي يعرض حاليا بالسينمات، ولذلك أضطر لتغير لون الشعر فقط ليكون هناك اختلاف بين شكل الشخصيتين، بدلا من قصه لارتباطه بتصوير الفيلم الأول في نفس الوقت

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المصدر: filflan.com

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