بالفيديو- شاهدوا مريم حسين بغاية الجمال من دون مستحضرات تجميل على...

بالفيديو- شاهدوا مريم حسين بغاية الجمال من دون مستحضرات تجميل على وجهها فن

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أثارت الفنانة العراقية ​مريم حسين​ الجدل بين متابعيها وذلك بعدما نشرت إحدى صفحات معجبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها من دون ماكياج، كما وأنها لم تضع أي مستحضرات تجميلية على وجهها.

وما إن انتشر هذا الفيديو حتّى انهالت تعليقات المتابعين الّذين اعتبروا أنّ هذا الفيديو سبق ونشرته مريم سابقا، إلاّ أنّها بدت بغاية الجمال.

وكانت مريم قد أثارت بلبلة أخرى من خلال فيديو نشرته في الآونة الأخيرة عبر هذه الوسائل، وهي تغادر غرفتها في الفندق بفستان أبيض شفاف معلّقة عليه كاتبة “واثق الخطى يمشي ملكا”.