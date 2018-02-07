بالفيديو- شاهد كيف إنتقمت يارا من طارق أبو جودة بعدما أفسد أغنيتها؟

بعدما فاجأت الفنانة يارا متابعيها بصورة نشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي مرتدية ملابس الأطباء، طالبة من جمهورها بشكل عفوي بأن يتوقعوا من هي أوّل ضحايا “الدكتورة يارا”. ها هي الفنانة العفوية تكشف عن الضحية ، ألا وهو مدير أعمالها ​طارق أبو جودة​. لتنشر في الآونة الأخيرة عبر هذه الوسائل فيديو ظهرت فيه بكامل طرافتها وهي مصرّة على “قبع ضرس العقل” له.

وعلّقت يارا على الفيديو قائلة: “لأنو هوي ال Number 1 كان لازم يكون الضحيّه الأولى للدكتورة يارا.. وتمّت العملية بنجاح. وأصبح أبو جودة بدون ضرس العقل الآن، انتظروا ضحيّه تانيه الأسبوع اللي جايي. يلا دور مين هلّق؟”

ومن جهة أخرى، كان طارق قد قاطع يارا وهي تؤدّي إحدى أغنياتها بشكل طريف، الأمر الّذي دفع بالمتابعين إلى أن سألوا ما إذا كانت يارا تريد أن تأخذ بطارها منه.

لأنو هوي ال Number 1 كان لازم يكون الضحيّه الأولى للدكتورة يارا وتمّت العملية بنجاح وأصبح أبو جودة بدون ضرس العقل الآن

انتظروا ضحيّه تانيه الأسبوع اللي جايي يلا دور مين هلّق؟!#يارا