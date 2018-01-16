بالفيديو.. صابر الرباعي يطلق كليب “ما تخافش مني” أغاني

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أطلق الفنان التونسي ​صابر الرباعي​ كليب أغنية جديدة حملت عنوان “ما تخافش مني”.

الأغنية الجديدة من كلمات مأمون الشناوي وألحان الموسيقار الدكتور طلال وتوزيع مارك عبدالنور والميكس وماسترينغ ياسر انور.

صابر الرباعي قام بتصوير الكليب الخاص بالعمل في تركيا تحت إدارة المخرج وليد ناصيف وإشراف عام السيد خالد أبو منذر والسيد علي المولى.

ومن ناحية أخرى، ما زال صابر يحصد نجاحات أغنيته السابقة “جرحي ما شفي” التي كانت من توقيع المخرج وليد ناصيف، والّتي تخطّت حتى اللحظة نسبة مشاهدتها المليون مشاهدة بأقل من خمسة أشهر.