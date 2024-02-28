تصدر الفنان اللبناني عاصي الحلاني حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما توقف عن الغناء على المسرح خلال حفله الجمعة في باريس، واجهش بالبكاء تأثرا ومستذكرا والدته الراحلة.

وفي التفاصيل، بكى عاصي اثناء تأديته أغنيّة “باب عم يبكي”، بعدما تذكّر والدته الراحلة، اذ ذكرها في الاغنية قائلا:”وين اللي كانت حلوة الحلوات، امي كانت حلوة الحلوات”.

الحلاني يتذكر والدته بالدموع

ثم توقّف عاصي الحلاني عن الغناء فجأة، وأجهش بالبكاء، لكنه أكمل الأغنيّة لاحقاً، وسط تصفيق الجمهور له.

لحظة بكى الفارس متذكّراً والدته رحمها الله أثناء اداء اغنية "باب عم يبكي" هي اللحظة الأكثر تأثيراً من حفل #فارس_الغناء_العربي #عاصي_الحلاني في مسرح #دوم_دو_باري العريق من تنظيم ايلي عوّاد @assihallani pic.twitter.com/Rtay2iMSmc — S a i d H a r i r i 🇱🇧سعيد الحريري (@saidhariri) February 24, 2024

وتفاعل الجمهور مع الفيديو المنتشر للحظة بكاء عاصي بكثافة، اذ عبر الجمهور عن حزنهم تأثرا ببكاء عاصي، مشيرين الى احساسه المرهف و متمنين الرحمة لوالده.

تأثر الجمهور ببكاء الحلاني

وجاء في بعض التعليقات: “الله يرحمها ويغفر لها ويقويك أكثر على هم هالزمان وصبرك على أمك”.

و”هذه الايقونة الموسيقية ليست مجرد اغنية ..انها احساس.. احساس قلب يتكلم ويتالم .. احساس حنية وحب والم وفراق .. انه الفارس .. فناني المفضل، أجل انه فارس .. لانه لم يقدم فنه الا وكان معه احساسه وابداعه ..”

و”دموعك اغلى من الروح ياحبيب القلب ربي يرحمها ويطول بعمرك ويحميك ربي ويسعد هالوجه الحلو”.

حفل عاصي الحلاني

أحيا الفنان عاصي الحلاني، حفلا غنائيًا ساهرًا له، ليلة الجمعة 23 فبراير، في العاصمة الفرنسية باريس على مسرح LE DOME DE PARIS ، بحضور جماهيري كبير.

وقدم عاصي الحلاني خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها “يا بلدنا يا زينة البلاد”، وحرص على رفع العلم اللبناني خلال الحفل.

أحدث أغاني عاصي الحلاني

وكان الفنان عاصي الحلاني طرح أحدث كليباته الغنائية “عمرها الخيانة”، حيث نشر الحساب الرسمي لروتانا مزيكا على موقع “إنستجرام”، مقطعا من الفيديو كليب.

أغنية “عمرها الخيانة” من كلمات علي المولى، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، والكليب من إخراج عادل سرحان.

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