“كلمة نابية” أثارت موجة استياء من الفنان المصري الذائع الصيت عربياً، عمرو دياب. فقد التقطت الكاميرا، على حين غرة، شتيمة أفلتت من فم “الهضبة”، كما يلقب في مصر خلال تواجده في دار الأوبرا المصرية لإحياء أولى حفلات “ليالي سعودية- مصرية”.

فيديو لـ عمرو دياب يشعل غضبًا

إذ ظهر دياب يسأل عن سائقه بطريقة غير لائقة على الإطلاق، لاسيما أنها جاءت على لسان شخصية فنية لها وزنها وتأثيرها على الجمهور العربي، وتحظى أفعاله وتصريحاته بتفاعل كبير.

“الحيوان بتاعنا فين؟”

فقد وثق فيديو انتشر بشكل واسع لصاحب “حبيبي يا نور العين” وهو يغادر الحفل الذي أقيم مساء يوم الأحد، حيث أحاط به المعجبون من كل حدب وصوب لالتقاط الصور التذكارية. ما أزعج دياب على ما يبدو، فعلق قائلاً: “يا عم ارحمونا، الحيوان بتاعنا فين؟ السواق بتاعنا فين؟”.

ما أثار غضب الكثير من متابعيه ومحبيه على مواقع التواصل، الذين انتقدوا هذا التصرف “المشين”، كما وصفوه.

ولعل من أبرز الانتقادات التي طالت دياب ما كتبه الإعلامي اللبناني إيلي مرعب عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام“، إذ قال: “قلة أخلاق عمرو دياب”.

فيما رفض فريق كبير الهجوم على عمرو، مؤكدين أن الفيديو يرصد لحظة عفوية، كان فيها شديد التوتر بسبب ضغط رجال الإعلام، والكاميرات التي تحاصره، مؤكدا أنه شخص راق.

ودافع الكثيرون عن نجمهم المفضل، واصفين إياه بالأروع على الإطلاق، مؤكدين أن كلامه صدر بشكل عفوي.

حفل عمرو دياب المرتقب

من ناحية أخرى، يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم أول أيام عيد الفطر في الجونة.

ونشر الحساب الرسمي للفنان عمرو دياب الملصق الدعائي للحفل، الذي يقام يوم الأربعاء 10 إبريل المقبل، الموافق أول أيام عيد الفطر، في أحد شواطئ الجونة، ومن المُقرر طرح التذاكر قريبًا.

حفل المنارة

وأحيا عمرو دياب مساء الجمعة 16 فبراير الجاري حفلًا غنائيًا في مركز المنارة في القاهرة، بعد غياب دام لمدة 3 سنوات، وشهدت اللحظات الأولى من تحضيرات الحفل إقبال آلاف الجماهير على حضور حفل عمرو دياب، وتراوح سعر تذاكر الحفل بين 550 جنيها و1250 جنيها.

وقدم عمرو دياب خلاله عددا من أغنيات البومه الجديد «مكانك» ومنها ياقمر، مبتغيبش، متتعوضش، الكلام ليك انت، ومعرفش حد بالاسم ده.

يذكر أن عمرو دياب حرص مؤخرًا على حضور أولى حفلات ليالي مصرية سعودية، التي أقيمت الأحد في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الفنانين، وأحيا الحفل كل من الفنانين محمد منير، وشيرين عبدالوهاب، وماجد المهندس.

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