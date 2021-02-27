في مقطع فيديو نادر للفنان المصري الراحل ” عمر الشريف ” من أحد اللقاءات التلفزيونية تحدث فيها عن عدم حبه للأموال ولم تكن غاية له طوال حياته .

وكشف عمر الشريف خلال حديثه عن الأسباب التي لم تجعل بينه وبين المال علاقة فقال : ” اولا وأنا صغير كانت أمي بتديني فلوس فأنا متعبتش فيها .. تاني حاجة أنا بيتهيألي إنهم بيدفعولي فلوس على الفاضي ” .

وتابع : ” أنا طول عمري مقتنع إن ليه اكسب الفلوس اللي بكسبها علشان احفظ كلمتين واروح اقولهم قدام الكاميرا .. مش مقتنع إن دي فلوس حلال بيتهيألي أنا إن دي فلوس حرام لما بشوف الناس اللي حواليا اللي تعبان واللي عبقري ” .

وأشار عمر الشريف إلى إنه يعتقد أيضا أن ما يحصل عليه من أموال هي ليست رزقه وإنما رزق من حوله من أشخاص لينتفعوا ويساعدهم بها .

https://www.facebook.com/Talkshowquotessalem/videos/2267341740199652/?t=74