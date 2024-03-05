أكدت الفنانة سهام جلال أنها تستحق مكانة أفضل بين نجمات الصف الأول، لكن الظروف لم تساعدها في ذلك.

إذ قالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل”، الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة “صدى البلد 2”: “بعض النجمات ساعدهن الحظ لكي يتواجدن بقوة مثل الفنانة ياسمين صبري، ولم تكن هي النموذج الوحيد، فهناك نجوم لم يكونوا بالقوة التي يتمتعون بها حالياً مثل الفنان أحمد عز“.

تصريحات سهام جلال

وأضافت: “لما يبقى عندك الفرصة وتلاقي حد يعمل منهم نجمة يبقى خلاص حققوا اللي نفسهم فيه، ولما بتطلعي الصف الأول مش هتلاقي حد يطلعك منها… أنا مكانش عندي منتج في ظهري يصدّرني للبطولة المطلقة، أو معنديش زوج يصرف علشان أكون بطلة رغم إني أستحق ده”.

الفنانة سهام جلال

وأوضحت أن شركة “العدل غروب” صنعت من الفنانة نيللي كريم نجمة رغم أنها في بداية مسيرتها الفنية لم تكن بالموهبة نفسها، وأي فنان لا يستطيع استغلال فرصة كهذه يكون غبياً.

رسالة سهام جلال لنقيب الممثلين

وأضافت: “أتمنى أن ينظر الدكتور أشرف زكي لينا بعين الرأفة، وأرفض مقولة “الدور بينادي صاحبه”، دي جملة عيب ومينفعش تتقال، لأن هناك شيء اسمه كاستينغ أو الدور مناسب للفنان الفلاني”.

وعن سبب عدم تقديمها أعمالاً فنية جديدة، أكدت سهام أنها لا تنتمي إلى “شلة” داخل الوسط الفني.

آخر أعمال سهام جلال مع الزعيم في 2017

وأشارت الى أن مسلسل “عوالم خفية” الذي عُرض في عام 2017 كان آخر عمل قدّمته مع “الزعيم” عادل إمام، موضحةً أنها تشارك في فيلم “أوله حلو” ولكن توقف تصويره لأسباب إنتاجية، ولكنها عادت الى السينما بسبب الدور الذي جذبها.

وأردفت بالقول: “أنا غبت عن الوسط الفني علشان المهنة بقت معتمدة على الشللية والمعارف، لو أنا معنديش ده يبقى أنا خارج الوسط حتى لو كنت فنانة موهوبة، في فنانات أهم مني بكتير في بيوتهم وحققوا وأثبتوا موهبتهم بس معندهمش شلة”.

وأشارت سهام جلال إلى أنها لا يمكن أن تذهب الى مكاتب الكاستينغ أو تطلب من مخرج المشاركة في عمل فني، معقبةً بالقول: “النهارده بنقابل في المهنة قلة قيمة… لما أكون عامله مع مخرج أو مخرجة مسلسل وليا فيه دور كبير وتيجي تظهر المخرجة بعد سنين بتبعتلي ثلاثة مشاهد يبقى أرد عليها وأقول لها إيه؟!”.

واختتمت سهام جلال حديثها قائلةً: “الممثل الشاطر بيشوف المشاهد القليلة مهمة وعلشان كده لما جالي مسلسل “عوالم خفية” وهما ثلاث حلقات مع “الزعيم” عادل إمام عملتهم… ممكن أعمل كام مشهد في فيلم سينمائي علشان مدته ساعة ونص، لكن مقدرش أطلع أعمل ثلاثة مشاهد في مسلسل طويل”.

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