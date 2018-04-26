بالفيديو.. لماذا طرد الفنان جمال سليمان نسرين طافش عندما كانت طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق؟

خلال لقائها في برنامج “أنت أونلاين”، الذي يعرض على قناة “دبي”، ويقدمه وسام بريدي، قالت الفنانة السورية نسرين طافش رداً على سؤال إنها متعددة الجنسيات إن والدها فلسطيني من أصول سعودية وعاش بسوريا، وإنها فخورة بإنتمائها السوري وأصول والدها السعودية والفلسطينية.

هذا وبعد احتفال الممثل تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني بعقد قرانهما منذ فترة، انتظر البعض تعقيب نسرين طافش على الأمر بسبب انتشار أخبار حول أنها كانت سببا في طلاقه من زوجته وصديقتها الممثلة السورية ديما بياعة لخيانته لها معها.

ورغم هذه الأاقاويل حرصت طافش وقتها على تقديم التهاني للعروسين من خلال حسابها على Instagram، ولكنها حذفت خانة التعليقات. وبررت طافش فعلتها، قائلة إنها لم تتعمد منع تعليقات الجمهور على الصورة لافتة إلى أنها منعت التعليقات على صور أخرى شاركتها أيضا.

وأشارت إلى أن منعها التعليقات على الصور يختلف سببه من حالة لأخرى، مثل منع التعقيب على صور تهنئة المسيحيين بأعيادهم لأنها لا ترغب في تعليقات تمسهم.

