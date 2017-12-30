بالفيديو – ماذا اجابت ماغي بوغصن حول اختيار مكان دفنها… مقابر أهلها...

بالفيديو – ماذا اجابت ماغي بوغصن حول اختيار مكان دفنها… مقابر أهلها ام زوجها المسلم؟ فن

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رفضت الممثلة البنانية ماغي بوغصن الإجابة بشكل حاسم على سؤال حول مكان دفنها بعد موتها، بخاصة أنها أعلنت أنها مسيحية متزوجة من مسلم.

ورداً على سؤال خلال حلولها ضيفة في برنامج “المكتب الثاني” من تقديم المذيعين رجا نصر الدين ورودولف هلال، أجاب بو غصن انها ستتناقش في الأمر لاحقاً مع عائلتها، لا على الهواء.

واعتبرت ان المهم هو المكان الذي تذهب اليها الروح، مضيفةً: “مع اهلي وأولادي”.

وقالت في إجابتها ان اولادها يتبعون الإسلام وفق ديانة والدهم المنتج جمال سنان.