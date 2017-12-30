بالفيديو – ماذا اجابت ماغي بوغصن حول اختيار مكان دفنها… مقابر أهلها ام زوجها المسلم؟
رفضت الممثلة البنانية ماغي بوغصن الإجابة بشكل حاسم على سؤال حول مكان دفنها بعد موتها، بخاصة أنها أعلنت أنها مسيحية متزوجة من مسلم.
ورداً على سؤال خلال حلولها ضيفة في برنامج “المكتب الثاني” من تقديم المذيعين رجا نصر الدين ورودولف هلال، أجاب بو غصن انها ستتناقش في الأمر لاحقاً مع عائلتها، لا على الهواء.
واعتبرت ان المهم هو المكان الذي تذهب اليها الروح، مضيفةً: “مع اهلي وأولادي”.
وقالت في إجابتها ان اولادها يتبعون الإسلام وفق ديانة والدهم المنتج جمال سنان.
بصراحة فيديو ممل وغث
كتعليقات لهض الناسات 🙂 على نورت !
على اي حال ما ظننت ان المرء ينفعه او يضره
متى واين وكيف يدفن بعد موته
ولايضره سعة قبره او ضيقه
لان الانسان اذا مات … لا يحس او يشعر بشيء الى يوم الدين سواء كان مسلما او غير ذلك !
والامر المهم هو رصيد اعماله في بنك الاخرة
ولا رصيد في بنوك الاخرة الا لمن آمن بالله اولا وعمل صالحا اي التزم باوامر الله في اعماله ثانيا
وكل ما عدا هذا لا قيمة له
فلا قيمة لايمان بلا عمل ولا لعمل بلا ايمان !
مَنْ عَمِلَ صَالِحًامِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97)
كتعليقات بعض الناسات:) على نورت !
الى جهنم وبئس المصير