متسابقة لبنانية تنتقم بعد رفضها في “ذا فويس”.. شاهدوا ماذا فعلت على المسرح

استطاعت المتسابقة اللبنانية كلارا عطاالله أن ترد اعتبارها في الموسم الخامس من برنامج The Voice، بعد مشاركتها سابقا في الموسم الثالث ورفضها من لجنة التحكيم حينها.

وفي تقرير قصير، كشفت الشابة الحسناء أنها حين شاركت في السابق لم يلتف لها أي عضو من لجنة التحكيم، إلا أن النجم العراقي كاظم الساهر حاول مواساتها بقوله: “خسرناكِ”.

وأبدت كلارا رغبتها في رد اعتبارها مجدداً وإصرارها على تأكيد موهبتها من خلال المشاركة للمرة الثانية في البرنامج، ونجحت من خلال غنائها باللغة الانكليزية في جذب أنظار النجمتين سميرة سعيد وأحلام، ثم تلاهما النجمين راغب علامة ومحمد حماقي وعبروا جميعهم عن إعجابهم الشديد بصوت المتسابقة، وعندما حانت لحظة اختيارها لأي فريق تنضم اختارت الانضمام إلى فريق سميرة سعيد.