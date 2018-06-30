بالفيديو- محمد رمضان: عادل إمام لم يوافق على طلبي التمثيل أمامه

كشف الممثل المصري ​محمد رمضان​، إنه تواصل مع الممثل المصري محمد ​عادل إمام​، قبل رمضان الماضي بثلاثة أشهر، وطلب منه أن يظهر ولو ضيف شرف مع الممثل المصري عادل إمام، وقال: “كانت النتيجة الرفض”.



وذكر رمضان أنه سيصبح ممثلاً مجنوناً لو لم يحلم أن يمثل مع عادل إمام، لافتاً إلى أنه لو عادل إمام طلب منه التمثيل معه حتى بعد رفضه، فسيرحب بذلك حتى لو كان مشهداً واحداً.

وأشار رمضان خلال لقائه في برنامج “مساء dmc”، مع ال​إعلام​ى ​أسامة كمال​، إلى أن الممثل المصري الراحل ​عمر الشريف​ أجرى مداخلة هاتفية إرضاء لشخص كاد أن ينتحر، ورشحه لفيلم “حسن ومرقس” لدور ما، وتم رفضه من عادل إمام، وتم ترشيحه لدور آخر أصغر.