بالفيديو.. منة فضالي: تزوجت دون علم والدتي من الملحن محمد ضياء الدين..و لهذا السبب انفصلت عنه

كشفت الفنانة منة فضالي، لأول مرة، تفاصيل زواجها دون علم والدتها من الملحن محمد ضياء الدين، ثم انفصالها عنه بعد زواج دام حوالي 7 أشهر فقط، لافتة إلى أنه قام بضربها لذلك انفصلت عنه.

وقالت منة فضالي، خلال استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة” على قناة “القاهرة والناس” الفضائية، إن والدتها رفضت زواجها من هذا الشخص ولكنها أصرت وتزوجت منه دون علمها، مشيرة إلى أن والدتها أصيبت بانهيار عصبي فور علمها وحاولت الاعتداء على طليقها.

وأضافت الفنانة المصرية الشابة أنه كان غيورًا للغاية ويرفض ارتداءها لأي ملابس مكشوفة خلال التمثيل حتى وإن تطلب الدور ذلك، موضحة أنه قام بضربها من شدة الغيرة؛ لذلك قررت الانفصال عنه.

ولفتت إلى أنها ارتبطت مؤخرًا بأحد المنتجين الكبار، ولكنها انفصلت بعد طلبه منها ترك التمثيل نهائيًا، مشيرة إلى أنها قامت بحذفه نهائيًا من حياتها بعد إهانته لها.