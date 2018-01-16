بالفيديو موقف كوميدي- هل نجح حسين فهمي بتقليد ريم البارودي ؟ فن

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ظهرت الممثلة المصرية ​ريم البارودي​ بفيديو نشرته على إحدى صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الفنان المصري ​حسين فهمي​.

وحينما توّجهت البارودي لجمهورها بـ “غود مورنينغ”، حاول فهمي تقليد لفظها لـ “صباح الخير” باللغة الانكليزية بكل عفوية.

لتنهال بعدها تعليقات المتابعين الّذين أبدوا إعجابهم بالطاقة الإيجابية التي يمتلكها أبطال العمل أثناء التصوير.

وقد تم التقاط مقطع الفيديو هذا من كواليس مسلس “السر” الذي يشارك في بطولته الفنان حسين فهمي، ​وفاء عامر​، نضال الشافعي، ​مايا نصري​، ريم البارودي، وهو من تأليف ​حسام موسى​، إنتاج ​محمد فوزي​، وإخراج محمد حمدي.