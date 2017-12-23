بالفيديو- مي كساب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها “فريدة” الأول فن

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رزقت الفنانة مي كساب العام الماضي بابنتها الأولى “فريدة”، من زوجها مطرب “المهرجانات” أوكا.

وتحتفل اليوم السبت الفنانة مي كساب بعيد ميلاد ابنتها فريدة، وشاركت جمهورها ببعض الصور والفيديوهات لهما في هذه المناسبة، وتلقت العديد من التهاني من متابعيها عبر حسابها على موقع Instagram.

وتشارك الفنانة مي كساب كضيفة شرف في بطولة فيلم “البدلة” مع تامر حسني، والذي يواصل تصويره حاليا من أجل الانتهاء منه، تمهيدا لطرحه في موسم نصف العام الدراسي.

“البدلة” من إنتاج وليد منصور، وقصة تامر حسني وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر ومن إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته أكرم حسني وأمينة خليل وماجد المصري ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوي ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة.