قدّمت الممثلة نادين الراسي التعازي من زميلتها سيرين عبد النور، التي خسرت والدتها أمس، خلال مراسم العزاء التي أُقيمت اليوم في كنيسة مار نقولا في الاشرفية.

وبدت الراسي متأثّرة، وبكت خلال تقديمها واجب العزاء، فيما قامت سيرين بمواساتها ومسحت دموعها على الرغم من فقدانها والدتها.

نادين الراسي في عزاء والدة سيرين عبد النور

وتجدر الإشارة إلى أنّ نادين فقدت شقيقها جورج الراسي، في حادث سيرّ مروّع على طريق المصنع، عندما كان عائداً من سوريا.

غيرة نادين الراسي من سيرين عبد النور

وفي وقت سابق، كانت قد كشفت نادين الراسي أنها كانت تشعر بالغيرة من زميلتها الفنانة سيرين عبد النور، لكن مع مرور الوقت تحولت الغيرة إلى شيء إيجابي.

ووجهت نادين الراسي الشكر لسيرين عبد النور لأنها كانت سببا في نجاحا وقالت خلال لقائها في برنامج “الزمن” من تقديم راغدة شلهوب: “أقول لسيرين عبد النور شكرا أنت من أكبر أسباب نجاحي في الدراما واستمراريتي لو لم تستفزني، كنت أغار من جمالك ومما تقدمينه”.

وتابعت: “أنت من الأشخاص المستفزة جدا وكنت أغار منك وكنت أحيانا لا أطيق ما تقدمينه، وكل واحد منا لديه هذا الإحساس مع أي شخص آخر يستفزنا وهذا شيء طبيعي، كنت أعتبره عيب وخطأ، لكن الغيرة أمر صحيح حتى نطور من أنفسنا”.

وأكملت نادين الراسي: “هذه الغيرة صحية واعترفت بها لنفسي واعترف بها الآن أمام الجميع، وأقول لسيرين عبد النور أنا احترمك وأتمنى أنا نجتمع في عمل واحد”.

سيرين عبد النور ترد على تصريحات نادين الراسي

من جانبها، حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على الرد على تصريحات مواطنتها الفنانة نادين الراسي.

والتي كشفت فيها عن غيرتها منها أمام الجمهور ولكن مع مرور الوقت تحولت تلك الغيرة إلى شيء إيجابي.

وأعادت سيرين عبر حسابها على موقع X، نشر فيديو لتصريحات نادين وكتبت كتير بحبك انا، وبحب موهبتك وبعتز فيها بقدر ما بحب قلبك الطيب، وعندي احساس انو قريباً رح نجتمع سوى بإذن الله.

عزاء والدة سيرين عبدالنور ببيروت

حضرت كل من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنانة نادين الراسي عزاء والدة الفنانة سيرين عبد النور بكنيسة مار نقولا ببيروت.

كما حضرت كل من الفنانة نجوى كرم، والفنانة ماجدة الرومي، ورد الخال، نادين نجيم، يوسف حداد، وغيرهم من النجوم اللبنانيين.

سيرين عبد النور، أعلنت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي عن موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة، حيث تقام صلاة الجنازة في الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء في كنيسة مار نقولا للروم الآرثوذكس بالآشرفية.

وكشفت الفنانة اللبنانية عن إقامة العزاء، أيضا يوم الأربعاء في صالون الكنيسة، من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى السادسة مساءا.

يُذكر أن، سيرين عبد النور أعلنت يوم الإثنين الماضي، عن وفاة والدتها ونشرت صورة معها عبر حساباتها الشخصية وعلقت: “إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي”.

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