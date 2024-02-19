تحدثت الفنانة دينا الشربيني خلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج سولد أوت عن أمنيتها في الحياة وتكوين أسرة، وعلاقتها بوالدها الراحل وكيفية التواصل معه على الرغم من وفاته خاصة أن العلاقة التي كانت تجمع بينهما قوية للغاية.

بكاء دينا الشربيني

خلال اللقاء دخلت دينا الشربيني في نوبة بكاء خاصة بعد حديث إحدى السيدات الحاضرات في البرنامج عنها وعن والدها الراحل.

ووجهت السيدة حديثها إلى دينا الشربيني معبرة عن حبها الشديد لها وحضورها خصيصاً لها متابعة “وعشان أزف محمد الشربيني”.

وبكت دينا الشربيني بعد حديث السيدة عن المواقف الربانية التي يمكن أن نتعرض لها خاصة مع الأشخاص الذين نفقدهم ونجد من يتحدث عنهم بطريقة جيدة ونكتشف عنهم أشياء لم نكن نعرفها وهم أقرب الأشخاص ولكن يحدث هذا بعد رحيلهم.

بماذا تحلم دينا الشربيني؟

أكدت دينا أن واحدة من أمنيتها هي إنشاء دار للأيتام، مشيرة إلى أنها عندما تستطيع فعل هذا بتوفيق الله لن تتردد، خاصة أنه يبقيها موجودة حتى بعد رحيلها.

وعن موقفها من الزواج والإنجاب، كشفت دينا الشربيني عن بعض تفاصيل شخصيتها مشيرة إلى أنها متسرعة للغاية ويمكنها أن تذهب لتقول لشخص أنها تحبه ولا ترى أزمة في هذا الأمر.

وأكدت أنها تتمنى إنجاب 6 أطفال، لكن في النهاية وصفت الزواج بأنه نصيب، وأنها لن تتزوج لمجرد الزواج فقط، موضحة أن فكرتها عن الزواج مختلفة قليلاً وهي قدرتها على العيش مع شخص للأبد وتكوين عائلة.

أحدث أعمال دينا الشربيني

الجدير بالذكر أن الفنانة دينا الشربيني انضمت مؤخرًا لأبطال فيلم “الغربان” المقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة.

فيلم الغربان من بطولة النجوم عمرو سعد وماجد المصري وعدد من الفنانين من جنسيات عربية وأجنبية.

ومن المفترض خلال الفترة الحالية أن يواصل صناع العمل التحضيرات للبدء فى تصوير مشاهد الفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يعقد جلسات عمل مكثفة في الوقت الحالي مع المخرج ياسين حسن، للوقوف على تفاصيل وملامح الشخصية.

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