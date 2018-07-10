بالفيديو.. هكذا حاولت رولا سعد الإنتحار مرّتين!

أثارت الفنانة اللبنانية رولا سعد بلبلة في الساعات الماضية، بعدما إعترفت انها تمنّت الموت، وحاولت الإنتحار بعد وفاة شقيقها من ذوي الإحتياجات الخاصة لشدّة تعلّقها به

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في التفاصيل، فقد حلّت الفنانة رولا سعد ضيفة في برنامج “واحد من الناس” مع الاعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة المصريّة، وصرّحت “تمنّيت الموت في طفولتي، فبعد وفاة شقيقي شعرت أن الحياة قد إنتهت”

المصدر: lbcgroup.tv

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