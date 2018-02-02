بالفيديو والصور- هنا الزاهد تتحدث عن عملية تجميل أنفها للمرّة الأولى.. وتصدم جمهورها بلوكها الجديد

تحدثت الفنانة المصرية ​هنا الزاهد​ للمرّة الأولى وبشكل صريح عن عملية تجميل أنفها التي أجرتها سابقاً، مع العلم أنها لم تكن تخفي الأمر.

وجاء حديثها أثناء حلولها ضيفة ضمن برنامج “معكم” الذي تقدمه منى الشاذلي على قناة CBC حيث قالت عن الموضوع أنها أجرت العملية لإزالة عظمة زائدة وإنها كانت تحب شكل أنفها من الأمام ولكن من الجانب كانت تزعجها، لذا قررت أن تجري جراحة تجميلية.



وأضافت أنها شعرت بالندم بعد العملية حيث ان وجهها توّرم كثيراً، مشيرةً إلى أنه على الرغم من أن هذا الأمر طبيعي إلا أن ما حدث معها أنه تورم لفترة طويلة مما أخافها وأشعرها بالتوتر إلى الدرجة التي أصبحت فيها لا تخرج أو تقابل أحداً.

من ناحية أخرى صدمت الزاهد جمهورها ومتابعيها بلوك شعرها الجديد، وذلك من خلال نشرها صور عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بلون شعر أسود وعلّقت على الصورة سائلةً:”أشقر أو أسود”.

وتفاعل جمهورها مع سؤالها هذا بشكل كبير حيث أتت اغلب الإجابات للون الأشقر والتي هي معروفة به أساساً.