بالفيديو: يسرا تكشف كيف نجت من الموت في مهرجان الجونة

روت الفنانة المصرية يسرا، أنها تعرضت للموت خلال تواجدها بالجونة لافتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة، وأثناء خروجها من المهرجان متوجهة إلى مكان غرفتها بصحبة الفنانة منة شلبي، فجأة تمزق فستانها، لتجد نفسها تحت عجلات إحدى السيارات، إلا أن منة شلبي تدخلت سريعًا وأنقذتها من الموت في آخر لحظة.

وأضافت يسرا، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلى مقدمة برنامج «معكم» المذاع على فضائية «cbc»، أن منة شلبي وقع منها حلق ألماس بعدما أنقذتها، واكتشفوا أثناء البحث عنه أن أحد موظفي الأمن بالجونة عثر عليه، ولكنه لم يكن يعلم هو ملك من، وقام بتسليمه للأمانات.