تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة المهرة البحرينية، وهي ترقص “العرضة السعودية”، ترحيبًا بالسعوديين الذين توافدوا إلى بلدها دولة البحرين، بعد سريان قرار فتح المنافذ البرية، بين البلدين.

ووثق مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع، أداء الفنانة البحرينية للرقصة الوطنية السعودية بامتياز، وهو ما لفت انتباه المعلقين الذين أشادوا برقصها.

وعلّقت النجمة الخليجية على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في سناب شات: “اعتذر جداً بسبب الأوضاع. نطرت نسكر والمجمع يسكر علشان أنزل العرضة. وقبل الزحمة وقبل الكل حبي ارحب فيكم. أكون السباقة. حي الله عمامي وعماتي”.

وقد سخر البعض من رقصة المهرة البحرينية مع ارتدائها حذاء بكعب عال حيث علق احدهم: “ذي لاتزلق بالكعب وتطيح ع السيف بس”.

الكعب اطول من السيف — fatima (@fatima67637615) May 17, 2021

منو مايحبكم اصلاً — الدوسري (@xnvve0) May 17, 2021

وشهد جسر الملك فهد، الرابط بين المملكة العربية السعودية من ناحية الخبر، بمملكة البحرين، يوم أمس، توافد أفواج كبيرة من المسافرين السعوديين، تزامنًا مع قرار السماح بالرحلات الدولية.

سؤال وش فيها زود عننا؟ الوضع مستغرب كان العذر سينما ومهرجانات والحين؟ — هيفاء (@oiao_K) May 17, 2021

وأظهر البث المباشر للجسر ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، طوابير السيارات المتوقفة أمام نقاط التفتيش في جوازات الجسر، في انتظار السماح لها بالعبور.